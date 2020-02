La rivista culturale finalese "Il Quadrifoglio" ci racconta di quando Paperino e i suoi nipotini visitavano Varigotti

Finale, presentato il nuovo numero della rivista culturale "Il Quadrifoglio". Paperino ed i suoi nipoti "guest star" del nuovo appuntamento con il cartaceo curato dall'associazione "Emanuela Celesia".

Vera "chicca" del numero il racconto che riguarda alcuni turisti speciali di Varigotti, Paperino ed i suoi nipoti. Il tutto nasce da un'idea dell'autore Marco Rota, che frequentando il borgo saraceno in un giorno di allerta per una mareggiata, abbandonato momentaneamente dagli abitanti, venne rapito dall'atmosfera vissuta. Da lì l'idea di ambientare una storia pubblicata su di un numero del celebre fumetto "Topolino".

Altra perla di questo appuntamento è quella presentata da Daniele Arobba, direttore del museo civico del Finale, che ha approfondito la figura del botanico finalborghese Gallesio. Dal suo intervento l'idea di trasformare il giardino interno ai chiostri di Santa Caterina, dove sono ospitate alcune pia te di chinotto ed altre specie floreali in un giardino "gallesiano" per preservare una biodiversità che si sta perdendo. Un sogno, trasformatosi nell'occasione in un invito all'amministrazione.