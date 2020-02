Savona: accusa un malore in bici e sviene in via Nizza

Probabilmente un malore la causa della perdita di controllo della propria bicicletta da parte di un uomo.

L'episodio si è verificato attorno alle 14 in via Nizza a Savona e solo una serie di circostanze fortunate ha evitato peggiori conseguenze: in quel momento, infatti, il flusso di traffico era molto moderato. Se fosse arrivata un'autovettura a elevata velocità avrebbe potuto falciare il malcapitato.

L'uomo è stato soccorso dai militi della Croce Rossa Savona e trasportato per accertamenti in codice giallo al San Paolo.