Giorno del Ricordo, a Quiliano il consiglio comunale dei ragazzi chiede di installare un monumento/targa per tutti i bambini vittime indifese delle guerre

"Non sapevamo delle foibe, è stata una cosa sconosciuta per noi. Quando lo abbiamo saputo ne siamo stati colpiti. Via Ajdovscina è un'offesa nei confronti di quella gente. Bisogna anche ricordare cosa è successo mettendoci un fiore ogni anno" ha spiegato l'ex assessore alle finanze dell'epoca Franco Veirana.

"Credo che per far sì che non venga raccontata una storia non reale, bisogna riproporre incontri come questi. È un errore far finta di niente, lasciare che le storie vengano raccontate in modo approssimato - specifica il sindaco di Quiliano Nicola Isetta che ha letto gli atti ufficiali del consiglio comunale del 1974 - non mi sono mai nascosto nell'affrontare il tema della via, la risposta la darò nel consiglio comunale, ma credo nelle istituzioni del nostro paese e che sia necessario leggere gli atti comunali".