A Savona il 26 febbraio un convegno sull'importanza della relazione di regolarità edilizia

Tornano gli incontri organizzati da FIAIP Savona, la principale associazione di categoria del settore immobiliare nel territorio, per approfondire tematiche e aggiornamenti professionali di un settore in continua evoluzione come quello del mattone. Mercoledì 26 Febbraio 2020 - dalle 14.30 alle 18.30 nella Sala Rossa dell’Unione Industriali di Savona in Via Antonio Gramsci, 10 - avrà luogo il convegno dal titolo “Il segreto di un acquisto sicuro: la relazione di regolarità edilizia”.

Nel corso dell’incontro, in collaborazione con il Consiglio Notarile Distrettuale di Savona e il Collegio Geometri di Savona, professionisti del settore spiegheranno la buona prassi per tutelare e tutelarsi in merito alla Relazione sulla Regolarità Edilizia, creata per assicurare agli acquirenti l’informazione necessaria su quanto sono in procinto di acquistare. Infatti, nel corso degli anni diversi consigli notarili, data la complessità della materia urbanistica e per ridurre il rischio di contenziosi, hanno introdotto una specifica cautela preordinata. Tale relazione viene redatta da un tecnico, geometra o perito, che attesta l’effettiva situazione urbanistica dell’immobile. Per approfondire la tematica interverranno: Fabio Becchi – Presidente FIAIP Savona; Yann Christophe Lettera - Notaio del Distretto Notarile di Savona; Claudio Badoino - Geometra del Collegio Geometri di Savona e Alessandro Colonna – Avvocato e consulente FIAIP Savona.

Nel corso del pomeriggio sarà offerto un Coffee Break da FIAIP Savona. Per tutti coloro interessati a partecipare all’evento invitiamo a fare la prenotazione online al seguente link: https://www.eventbrite.it/o/fiaip-savona-29566528007