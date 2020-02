Anche ad Alassio si festeggia il Carnevale: appuntamento il 22 febbraio al Palasport con il Mago Taz

Dopo San Valentino e le iniziative per la festa degli Innamorati, dopo un fine settimana denso di appuntamenti sportivi, Alassio di appresta a vivere un nuovo fine settimana di grandi appuntamenti. Il più atteso dalle bimbe e dai bimbi di Alassio e dintorni è proprio il Carnevale dei Bambini.

Sabato 22 febbraio presso il Palazzetto dello Sport Lorenzo Ravizza di Alassio saranno centinaia i bambini e le bambine che prenderanno alla coloratissima festa organizzata dall'Assessorato al Turismo del Comune di Alassio.

Si parte alle 15,00 con gli spettacoli di magia del Mago Taz, la baby dance e il truccabimbi. Si prosegue con la merenda per poi dare il via alla sfilata delle maschere. Dopo la premiazione il gran finale con la più divertente e concitata "Pentolaccia".

"E' sempre uno spettacolo - il commento di Angelo Galtieri, Vice Sindaco e Assessore al Turismo del Comune di Alassio - vedere con quale entusiasmo i bambini e le bambine partecipano a questo evento. E non sono solo alassini, bambine e bambine giungono con i genitori anche dalle città vicine perchè ormai questo è un evento consolidato e molto apprezzato da residenti e non. Credo sia giusto ringraziare l'Ufficio Turismo per come ogni anno, nel provvedere all'organizzazione del Carnevale, riesce a raccogliere premi, iscrizioni, artisti, animatori coordinandoli per la gioia dei più piccoli".

I premi infatti sono davvero abiti e soprattutto a "misura di bimbi" e famiglia.