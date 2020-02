"Informiamo che l'incontro con Roberto Piumini, nell'ambito della XIII edizione del corso "Letteratura per ragazzi/aggiornamenti", organizzato dalla Biblioteca di Borghetto Santo Spirito e previsto per martedì 18, è rimandato per indisponibilità dell'Autore. A giorni verrà comunicata la nuova data. Restano confermati gli incontri del 19 febbraio con Francesco Langella e Loris Gualdi e del 20 febbraio con Sergio Olivotti".

Lo comunica in una nota l'assessore alla Cultura Mariacarla Calcaterra.