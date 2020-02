Milleproroghe, Pd ribatte a Lega e Toti: "Ostruzionismo contro i lavoratori e il territorio"

"Nessuna bega interna alla maggioranza di Governo. Ha ragione l'onorevole. Franco Vazio nel dire che il centrodestra ha fatto ostruzionismo sugli emendamenti riguardanti Genova e Savona, e in particolare sulla delicata vertenza di Funivie" commenta dalla Federazione provinciale del Partito democratico.

"Lo stallo è avvenuto in commissione per colpa esclusiva della Lega, di Fratelli d’Italia e di Forza Italia per ragioni che non c’entrano nulla con il merito e nulla con la Liguria. Nessuna ombra è imputabile alla maggioranza, in quanto la Ragioneria dello Stato e il Governo avevano dato il loro assenso e l’unica cosa che ha contato é stata solo la volontà di mettere il bastone tra le ruote per ragioni politico-elettorali".

"Vazio ha una bella faccia tosta? Non diciamo sciocchezze, se non fosse stato per il pressing dei nostri parlamentari e l’azione del Mit saremmo all’anno zero; con la Regione che se ne sarebbe infischiata, perché solo impegnata a tagliare nastri e fare passerella - continua - Bene farebbe la Lega e il centrodestra a non fare altri sgambetti e a dare il loro contributo rispetto a misure a sostegno dei lavoratori e dell’infrastruttura savonese, sostenendo senza se e senza ma il pacchetto di provvedimenti per Genova, la Liguria e la nostra provincia".

"Se si sono realmente resi conto del danno enorme inferto alla nostra economia da strateghi da strapazzo della politica, non avranno difficoltà a sostenere i provvedimenti che nelle prossime ore la maggioranza e il Governo metteranno in campo per superare e risolvere questa grave situazione" concludono dal Pd.