Savona, alla Ubik incontro con lo scrittore Alessandro Chiometti e presentazione del libro "Il mastino di Darwin"

“Il ‘Darwin Day’ è una celebrazione in onore a Charles Darwin che si tiene in occasione dell’anniversario della sua nascita, avvenuta più di duecento anni fa nel febbraio 1809. Questa tradizione è nata inizialmente in Inghilterra e negli Stati Uniti immediatamente dopo la morte dello scienziato e continua tutt’oggi. In Italia i Darwin Day vengono celebrati dal 2003: dal 2007 si tengono anche a Savona, grazie all'UAAR e alla libreria Ubik...

Sabato 22 febbraio alle ore 18 presso la Libreria Ubik di Savona, incontro con lo scrittore Alessandro Chiometti e presentazione del libro "Il mastino di Darwin" (Dalia Edizioni). L'evento sarà introdotto da Rosanna Lavagna.

A cura dell'UAAR, incontro annuale per celebrare il Darwin Day 2020 a Savona, in occasione dell'anniversario della nascita di Charles Darwin

Il libro è un poliziesco che si fonde con l'horror in una vicenda ambientata a Perugia ricca di colpi di scena. Ma il libro è anche il pretesto descrivere la sopravvivenza della specie che, come insegna Darwin, è un meccanismo crudele di selezione naturale, dove non sopravvive il più forte e neanche il più adatto, sopravvive chi ha il migliore successo riproduttivo.

Ciò che definiamo paranormale è sempre frutto di una truffa o di un inganno della mente: questo dicono gli scettici di tutto il mondo e questo sostiene fermamente anche Yuri Doubbos. Abramo Cantainferno ispettore di Polizia e amante del cinema si rende conto che la sua vita sembra la trama di uno scontato B-movie: perennemente in giro per l'Italia a caccia di un serial killer di prostitute che forse non esiste. Qual è il filo che unisce i due e che li porterà a incontrarsi per le strade di una Perugia tenebrosa fra club di anticlericali millantatori di professione e giocatori di ruolo troppo curiosi? In ballo non c'è solo la soddisfazione professionale, la giustizia o l'effimera promozione, in gioco c'è la sopravvivenza della specie.