Il “Pietrese dell’anno” alla dottoressa Nicoletta Gandolfo: la cerimonia il 21 dicembre al Teatro Moretti

Sarà la dottoressa Nicoletta Gandolfo la Pietrese dell’anno. L’assegnazione del prestigioso riconoscimento, istituito dal Comune di Pietra Ligure nel 2004, avverrà domani, domenica 21 dicembre, alle ore 16 al Teatro Moretti. Il premio viene conferito ai cittadini che, per nascita o per adozione, si sono distinti nel corso dell’anno per meriti particolari in ambito professionale o culturale.

Direttrice del Dipartimento Immagini Asl3 e coordinatrice della Breast Unit, Nicoletta Gandolfo è anche docente alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell’Università degli Studi di Genova, ruolo che testimonia il suo impegno costante non solo nell’attività clinica, ma anche nella formazione delle nuove generazioni di medici.

Un percorso professionale, quello della dottoressa Gandolfo, ricco di esperienze. Dal 1990 al 2006 ha infatti lavorato come dirigente medico all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Successivamente, dal 2007 al 2022, ha ricoperto l’incarico di direttore del reparto di Radiologia dell’ospedale di Sanremo, assumendo negli stessi anni anche la direzione del Dipartimento Immagini Asl1. Dal 2011 ad oggi è primario nel reparto di Radiologia dell’ospedale Villa Scassi di Genova e direttore del Dipartimento Immagini Asl3 Genovese.

A rendere ancora più significativo il riconoscimento conferito dal Comune di Pietra Ligure è il recente e storico traguardo raggiunto dalla dottoressa Gandolfo: è infatti la prima donna a ricoprire la carica di presidente della Società Italiana di Radiologia Medica, che conta oltre 12.000 soci tra radiologi e interventisti, per il biennio 2025-2026.