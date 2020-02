Ordinanza su coronavirus scatta dopo la visita di Salvini a Genova: è scontro tra Lunardon e Toti

Lunardon attacca. Toti risponde. Oggetto del contendere? L'evento che si è tenuto nella serata di ieri alla Fiera di Genova. La cena con Matteo Salvini alla quale hanno preso parte 1500 attivisti della Lega.

"Le ordinanze sul coronavirus della Liguria e del Piemonte sono praticamente identiche. Tranne in un punto. Quella di Cirio ha efficacia già da oggi cioè dalla data della firma. Quella di Toti dalla mezzanotte del 24. Chissà perché? Sono sicuro che l’incontro con Salvini alla Fiera dove sono attesi un migliaio di invitati tra cui lo stesso Toti non c’entri assolutamente nulla. Se no sarebbe piuttosto incoerente no? - ha attaccato ieri su Facebook il consigliere regionale del Pd Lunardon - Mi aspetto poi delle scuse al Rettore. Toti è arrivato alle diciannove e trenta a trarre le sue stesse conclusioni. Almeno poteva risparmiarsi una inutile polemica. L’Ateneo è un soggetto autonomo. Dovrebbe saperlo uno che si riempie la bocca di autonomia differenziata".

Immediata è arrivata la risposta del governatore della Liguria Toti, sempre mediante il famoso social: "Mentre noi siamo ancora in ufficio a lavorare, il Pd ligure non perde occasione per distinguersi in meschinità, sciatteria, incapacità, attitudine alla menzogna e disinteresse verso i cittadini. Tutte qualità che riunite in poche persone creano una particolare eccellenza della nostra Regione".

"La Liguria è l'unica che ha adottato misure restrittive pur non avendo casi conclamati nel suo territorio e oggi ci saremmo aspettati che il Pd e le opposizioni si mettessero a nostra disposizione. E invece il capogruppo Lunardon trova modo di criticare, paragonandoci a regioni dove esistono già casi conclamati e vittime. Pensare che l'ordinanza regionale scatti a mezzanotte per consentire un evento della Lega (festa privata quindi possibile anche con ordinanza in vigore) è talmente ignobile che non meriterebbe commento".

"Per una volta il Pd, forzando se stesso e i suoi esponenti, non dico si metta a disposizione perché sarebbe di solo intralcio, ma almeno eviti commenti idioti che ci fanno perdere solo tempo a rispondere e offendono i tanti professionisti seri con cui oggi abbiamo lavorato per scrivere questa ordinanza. Per queste insinuazioni si dovrebbero solo vergognare, e purtroppo per loro non ci sono provvedimenti preventivi che tengano" conclude Toti.