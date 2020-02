Regionali 2020, "Aria nuova per Albenga": "Sceglieremo chi sostenere in base ai programmi e non al colore politico"

Elezioni regionali 2020. "Aria nuova per Albenga" nella persona del suo portavoce Saverio Gaglioti più votato con oltre 200 presenze dichiara: "Come nelle elezioni comunali tenute ad Albenga nel 2019 raggiungendo il 10 % e eleggendo in consiglio comunale l’attuale Presidente del Consiglio comunale Diego Distilo sceglieremo chi sostenere in base ai programmi e non al colore politico".

"Noi siamo dalla parte dei più deboli, dei disoccupati e di tutte quelle persone che hanno perso la fiducia nella politica. In comune ad Albenga stiamo procedendo , rispettando i tempi della burocrazia troppo lunghi purtroppo, nel realizzare i nostri punti fondamentali del nostro programma che erano la realizzazione dei moli per i quali è già stato ottenuto un ottimo finanziamento e per la ormai trasformazione della Fondazione Oddi in una azienda speciale che possa occuparsi dei servizi di manutenzione in house dando speranza ai nostri disoccupati".

"Siamo certi che l’amministrazione Tomatis precederà compatta più che mai per avviarla al più presto - conclude - Proprio come abbiamo fatto ad Albenga faremo per le elezioni regionali e chi capirà i problemi che riscontriamo quotidianamente parlando con i cittadini avrà il nostro supporto disposti anche a scendere in campo in prima linea".