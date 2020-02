L'artista plodiese Marica Servolo vola in Polonia per partecipare alla rassegna "Identità nell'acquerello"

Una plodiese tra i più importanti artisti dell’acquerello. Si tratta di Marica Servolo, invitata alla prima biennale mostra internazionale in Polonia. Un evento di grande importanza realizzato dalla Iws Polonia.

La rassegna si chiama “Your Identity Through Watercolor’' (Identità nell'acquerello). Ogni artista selezionato sarà chiamato a rappresentare il paese di origine con la propria personalità artistica. L'evento si terrà al Palac Lucya a Zakrzow, nel mese di aprile.

"Ho caratterizzato il mio stile dopo aver frequentato workshop con i migliori maestri d’acquerello nazionali e internazionali - spiega Marica Servolo - Nel 2020 sarò presente a tutti gli eventi più importanti creati per valorizzare, oltre la tecnica, le capacità degli artisti selezionati".

"Sono stata scelta per 'Fabriano in acquarello' nel mese di maggio, un evento mondiale che raduna artisti provenienti da una settantina di paesi in tutto il mondo. Inoltre sarò a 'Monza in acquerello' e a 'Urbino in acquerello', dove esporrò insieme ai migliori acquerellisti. Nel 2019 sono stata selezionata per l’evento "Iws Watercolor" in Indonesia e ho ricevuto il primo premio nazionale dell’acquerello 'premio Leonardo'".