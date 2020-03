Coronavirus, attenzione alta anche sul Santa Corona: in arrivo misure a tutela degli operatori e dei pazienti

Ieri, nel corso dell'ormai consueto appuntamento con la stampa per gli aggiornamenti sul Coronavirus in Liguria, ampio spazio è stato dedicato alla notizia relativa al decesso del 72enne di Andora (risultato positivo al Covid-19) avvenuto all'interno del reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Paolo di Savona. A tal proposito, l'azienda sanitaria ligure ha fatto sapere che le misure a tutela degli operatori e dei pazienti sono state immediatamente messe in campo.

"Stiamo cercando di rintracciare la catena epidemiologica, dove l'uomo ha preso il Coronavirus - ha successivamente affermato il presidente della Regione Toti, assente al punto stampa poichè a Roma - Non è stato infatti in contatto con nessuno del nostro cluster tracciato nello specifico di quello di Alassio. E possibile che lo abbia contratto molto tempo prima addirittura che il caso scoppiasse. Non sappiamo se ha avuto contatti con lombardi, certamente riusciremo a capire attraverso i familiari per tracciare una nuova catena di questo paziente e isolare questo nuovo eventuale focolaio che potrebbe spegnersi qui o avere qualche altro strascico".

E così gli accertamenti dell'azienda sanitaria si sono in primis focalizzati sull'ospedale di Savona dove secondo quanto trapelato nelle ultime ore sarebbe emerso un nuovo caso di positività (leggi QUI). Ma non solo il San Paolo in queste ore è sotto la lente di ingrandimento dei controlli, anche alcuni reparti del Santa Corona di Pietra Ligure (con il relativo personale coinvolto) potrebbero dover fare i conti con le conseguenze derivanti dal Coronavirus. Il nosocomio pietrese e quello savonese infatti condividono parte del personale medico, ragione per cui l'attenzione anche sulla struttura di Pietra a questo punto si è alzata notevolmente e non sono da escludere ulteriori novità nelle prossime ore.