Il Coronavirus potrebbe fare slittare anche le elezioni regionali?

La notizia richiede tutti i condizionali del caso, dal momento che si tratta di una ipotesi ancora da valutare, ma non è da escludersi, vista la situazione che incombe attualmente sulla Liguria, anche un rinvio in autunno delle elezioni regionali.

Il DPCM (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) rilasciato nella tarda serata di ieri, 7 marzo, prende tutta una serie di provvedimenti che saranno da considerarsi attivi fino al 3 aprile.

Ma nell'ipotesi in cui ulteriori Decreti dovessero introdurre provvedimenti da porsi in atto fino a fine aprile, diventerebbe tecnicamente difficile organizzare tutta la macchina necessaria alle elezioni in programma per fine maggio. E questo riguarderebbe, naturalmente, non soltanto la Liguria ma anche le altre regioni al voto: in ordine alfabetico Campania, Marche, Puglia, Toscana, Val d'Aosta e Veneto.

Tuttavia rinviare un'elezione non è una procedura così facile: serve l'emissione di uno specifico decreto legge che ponga delle deroghe alla legge elettorale in vigore dal 1970. A livello di voci di corridoio, comunque, fonti vicine al governo hanno etichettato questa ipotesi come "poco probabile".