Carceri, Rixi (Lega): "Le scritte su muri di Marassi sono un vergognoso atto sovversivo: solidarietà agli agenti"

“Le scritte inneggianti alla ‘morte dello Stato’ e a quelle delle ‘guardie’ sono un vergognoso atto sovversivo, di cui gli autori meritano una condanna, senza se e senza ma. Approfittare di un momento di emergenza sanitaria per inneggiare a una pseudo rivoluzione carceraria è vile e quanto di più abietto verso la democrazia e verso la nostra comunità in sofferenza. Agli agenti della polizia penitenziaria del carcere di Marassi va tutta la nostra solidarietà e un sentito ringraziamento per il lavoro svolto in queste drammatiche ore in cui abbiamo visto migliaia di agenti e di personale ausiliario impegnato in un lavoro straordinario nel fronteggiare rivolte in tutto il Paese”. Lo dichiara il deputato e commissario regionale in Liguria della Lega Edoardo Rixi.