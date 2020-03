Coronavirus, Lega: "Europa volta le spalle all’Italia, vergogna"

"In questi giorni di emergenza, mentre il Coronavirus colpisce l’intero continente, stiamo assistendo a un atteggiamento inaccettabile da parte dell’Europa, la quale ignora la minaccia, come se fosse un problema solo dell’Italia. Dopo che è stata colpevolmente ignorata la richiesta di aiuto del nostro Paese sulle mascherine, ora si scopre che nessun membro Ue avrebbe risposto alla urgente richiesta italiana di fornitura di ventilatori polmonari. Voltare le spalle a una richiesta di aiuto, in un momento di difficoltà per tutti, è a dir poco vergognoso". Così in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Zanni, presidente del gruppo Identità e Democrazia, e Marco Campomenosi, capo delegazione Lega al Parlamento Europeo.

"L’approvvigionamento di respiratori, camici, mascherine è di importanza vitale per affrontare il virus e contenere il contagio, non si possono tollerare ritardi o rifiuti e le autorità doganali devono essere messe nelle condizioni di favorire gli arrivi di materiale medico, non di rallentarlo: non si scherza con la salute dei cittadini".

"L’Ue ci sta dimostrando, giorno dopo giorno, la sua irrilevanza e la sua incapacità a gestire una crisi e a fornire misure concrete per affrontarla e superarla: anzi, se possibile, come ha fatto la Bce, è persino riuscita a gettare benzina sul fuoco. Per anni ci hanno raccontato la favola dell’Europa solidale e unita, minimizzando se non deridendo le nostre perplessità, oggi i fatti stanno smontando decenni di inutile storytelling. Il tempo delle parole è finito: se l’Europa esiste, lo dimostri con fatti, faccia qualcosa per l’Italia” concludono gli europarlamentari della Lega Marco Zanni, presidente del gruppo Identità e Democrazia, e Marco Campomenosi, capo delegazione Lega al Parlamento Europeo.