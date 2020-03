Albissola, attivato il "Telefono d'Oro" per assistere le persone anziane

La P.A. Croce d’Oro di Albissola Marina, organizzazione di volontariato, d’intesa con il comune di Albissola Marina, in relazione all’emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del Covid 19, viste le disposizioni e i consigli emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, particolarmente per quanto attiene alla protezione delle persone nelle fasce di età più deboli e vulnerabili, rende disponibile un servizio denominato “Telefono d’Oro” riservato preferenzialmente alle persone con più di 75 anni di età che dimorano all’interno delle aree di pertinenza comunale, finalizzato alla limitazione di esposizioni pericolose in ambienti esterni alle abitazioni.

Il progetto si concretizza attraverso l’attivazione di un numero di telefono dedicato 392 927.82.72 al quale le persone possono rivolgersi in caso di necessità, nella fascia oraria compresa tra le ore 9:00 e le ore 18:00 di tutti i giorni (domenica compresa), per: - ritiro di prescrizioni presso il medico curante e/o acquisto di medicinali; - acquisto di alimenti e/o bevande; - ritiro documenti o altri materiali urgenti e di prima necessità. Il servizio relativo al reperimento e consegna di medicinali con ricetta urgente sarà espletato H24 (anche nel periodo notturno)

Il numero del Telefono D’Oro non è un numero di emergenza. In caso di emergenza occorre sempre rivolgersi al NUE 112. Il servizio deve essere attivato solo in caso di reale e indifferibile necessità. Gli operatori che risponderanno assumeranno tutte le indicazioni relative alla necessità dell’utente al fine di attivare la richiesta e daranno indicazioni circa la migliore modalità di esecuzione.

Successivamente militi, in divisa da soccorritore della P.A. Croce d’Oro di Albissola Marina, muniti di tesserino di riconoscimento con fotografia, si recheranno nell’orario concordato all’indirizzo indicato al fine di perfezionare gli accordi e ricevere un preciso dettaglio delle necessità.

L’approvvigionamento dei materiali e/o lo svolgimento dei servizi necessari potrà essere eseguito da altre Associazioni di Volontariato operative sul territorio e/o da persone diverse, ma solamente i militi di Croce d’Oro si rapporteranno, telefonicamente e/o personalmente, con l’utenza. Ciò al fine di garantire il migliore e opportuno riconoscimento degli operatori che saranno sempre rigorosamente in divisa.

Il servizio è completamente gratuito e pertanto nulla è dovuto agli operatori salvo quanto necessario agli acquisti eventualmente richiesti. In caso di dubbi o problematiche relative al servizio, la P.A. Croce d’Oro di Albissola Marina rimane a completa disposizione.