Bragno, l’associazione Memorial Giacomo Briano inizia il ripristino delle opere danneggiate dai vandali

L’associazione Memorial Giacomo Briano è più forte dei vandali. Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di ripristino delle opere nella frazione di Bragno, colpite da atti di danneggiamento nell'ultimo periodo.
“Speriamo, nelle prossime settimane, di riuscire a sistemare anche la pensilina”, spiegano i responsabili dell’associazione.
L’episodio risale alla notte tra il 7 e l’8 febbraio, quando la pensilina dell’autobus, situata nei pressi della Polisportiva, è stata completamente distrutta, suscitando sgomento tra gli abitanti della comunità. Da qui l’idea dell’associazione di lanciare una raccolta fondi per contribuire al ripristino (LEGGI ARTICOLO).
“Grazie di cuore a tutte le persone che stanno contribuendo e a chi sceglierà di farlo nei prossimi giorni”, concludono dal Memorial Giacomo Briano.