Coronavirus: da un Lettore un suggerimento ai supermercati per la "spesa on line"

Da un Lettore (del quale taciamo l'identità per rispetto della privacy) arriva questa riflessione:

secondo me oltre alla modalità di consegna a domicilio i supermercati anche locali (non vivo a Savona) dovrebbero permettere di prenotare (anche via telefono) la spesa da casa e andare a ritirarla in negozio (davanti al negozio sarebbe ancora meglio, ma forse non è fattibile) ad un'ora prestabilita, per diminuire il tempo di permanenza nel negozio/supermercato e quindi le possibilità di contagio.