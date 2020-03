Emergenza Coronavirus, a Calizzano Consiglio comunale via Skype e WhatsApp

Una seduta a distanza. Con mezzi tecnologici. Nella giornata di ieri, lunedì 16 marzo, si è tenuto il Consiglio comunale di Calizzano.

Questo il post del comune dell'Alta Valle: "È appena finito il Consiglio comunale di Calizzano. Un'assise non 'qualunque', non per la particolarità degli argomenti trattati (peraltro positive variazioni di bilancio che dovevamo formalizzare per scadenze di termini), ma perché due consiglieri erano collegati via video WhatsApp, uno via Skype e un'altro via telefono".

"Una delle altre situazioni nuove, surreali, di questo tempo di emergenza nazionale" concludono dal comune di Calizzano.