Finale, anziana chiede aiuto ai carabinieri per acquistare le medicine

In questi giorni, l'Arma dei carabinieri savonese sta spendendo ogni risorsa disponibile per fornire il proprio apporto alla popolazione in un momento di tale difficoltà e non mancano anche situazioni di vera e propria solidarietà e aiuto alle persone anziane.

È il caso di una signora del 1933 che ieri pomeriggio ha chiamato i militari della caserma di Finale Ligure dicendo di essere vedova e con difficoltà motorie e di aver bisogno di acquistare delle medicine, a lei indispensabili, in farmacia. La richiesta di aiuto è stata subito raccolta dal militare al telefono che ha informato i colleghi di pattuglia che, dopo poco, hanno bussato alla porta dell’anziana, consegnandole le medicine e fermandosi, sul pianerottolo di casa, per qualche minuto per confortarla sulla situazione avendola vista particolarmente preoccupata.