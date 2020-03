Carcare, primi casi di positività al Coronavirus. Il sindaco De Vecchi: "Sono cittadini già isolati da oltre 10/15 giorni"

Primi casi di positività al Coronavirus a Carcare. Lo comunica il primo cittadino Christian De Vecchi. "Ieri abbiamo ricevuto ufficialmente notizia di alcuni casi di positività (pare due ndr) - spiega il primo cittadino - Come da protocollo dell'Asl ho firmato le prime ordinanze di isolamento sanitario obbligatorio. Questo per contrastare il diffondersi del virus".

"Ma la prima cosa che ho fatto, è stata quella di contattare telefonicamente i nostri concittadini, per ascoltarli, per cercare di trasmettere loro la vicinanza di tutti i carcaresi e auspicare una giusta guarigione - aggiunge De Vecchi - la burocrazia è stata vinta dalla consapevolezza che alcuni nostri concittadini e le loro famiglie hanno bisogno del nostro conforto, della nostra preghiera e della nostra morale vicinanza, in maniera virtuale li abbracciamo fraternamente".

"I casi di positività sul nostro territorio sono l’evoluzione di 'isolamenti volontari', ovvero di situazioni controllate dalla preziosa assistenza dei medici di famiglia - spiega - Quindi stiamo parlando di concittadini già isolati nelle loro residenze da oltre 10/15 giorni".