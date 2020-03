Due raccolte fondi in ricordo di Gina Barabino: la somma è stata devoluta a LILT Savona

Si era spenta lo scorso 13 gennaio a 76 anni Luigina Barabino, un'istituzione nella lavorazione del pane a Savona.

Conosciuta, stimata e apprezzata da tutti come Gina, panificatrice in pensione, per anni era stata rappresentante dell’Associazione Panificatori di Savona. Titolare per anni di una panetteria a Legino era stata anche una volontaria della Sms Fratellanza Leginese.

Alle ultime elezioni comunali a Savona nel 2016 era stata candidata nella lista di Rete a Sinistra con candidato sindaco l'attuale consigliere Marco Ravera.

In suo ricordo sono state avviate due raccolte fondi, distinte, da parte dei panificatori di Savona e provincia e da parte della Smsf di Legino. La somma è stata poi devoluta a LILT Savona secondo le indicazioni della famiglia.