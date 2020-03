Andora, Demichelis in diretta Facebook con un appello per contenere il Coronavirus (VIDEO)

Il sindaco di Andora Mauro Demichelis fa il punto con la cittadinanza sulle ulteriori misure restrittive di contenimento del Coronavirus.

Il primo cittadino andorese sceglie la piattaforma Facebook per raggiungere in diretta la popolazione: nel suo intervento si fa il punto sulle misure del più recente DPCM. In particolare Demichelis sottolinea l'invito a restare a casa e l'obbligo di non spostarsi tra Comuni con mezzi di trasporto pubblici e privati.

Inoltre il sindaco sottolinea le misure per le attività produttive e commerciali, dall'incentivazione al telelavoro fino all'invito alle ferie.

"Vi invito ad applicare puntualmente le regole e rimanere in casa. Per chi deve lavorare è indispensabile applicare tutte le misure di sicurezza personali", conclude Demichelis.

Il sindaco saluta con un breve aggiornamento della Asl 2 sui casi andoresi.