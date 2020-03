Cosseria, il sindaco Molinaro: "Gravi disservizi con internet proprio in questo periodo di emergenza"

Disservizi sul territorio comunale di Cosseria. La segnalazione arriva dal sindaco Roberto Molinaro che commenta: “Da giorni non abbiamo né Tim né Fastweb e in questo periodo di emergenza, tenendo conto delle lezioni scolastiche da casa, dello smart working, delle ricette mediche telematiche, e di chi deve scaricarsi della modulistica, rappresenta un problema non da poco”.

“Comprendo che il periodo sia drammatico, ma già si è giustamente obbligati a stare a casa, se viene a mancare la connessione internet, si ha un ulteriore disagio” conclude Molinaro.