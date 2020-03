De Vincenzi sollecita l'Asl: "Ora le donazioni versate al Santa Corona siano impiegate per comprare materiali di aiuto e protezioni"

Il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi si pone al fianco degli operatori sanitari dell'ospedale Santa Corona nella richiesta urgente di dispositivi di sicurezza personale per chi opera all'interno del nosocomio pietrese (leggi QUI).

Proprio De Vincenzi era stato promotore dell'iniziativa denominata "Covid-19: Santa Corona nel cuore", una raccolta fondi che ha totalizzato più di 130.000€ grazie alle donazioni sul c/c dell’Asl 2 “Savonese”.

"Ci tengo a ringraziare gli operatori della sanità che stanno facendo l'impossibile e anche qualcosa di più - spiega il primo cittadino - credo veramente che stiano dando dimostrazione di come il loro impegno non si fermi al lavoro ma diventi qualcosa di più per il bene della comunità. Personalmente ho messo la faccia nella raccolta fondi perché credevo e credo che questi fondi debbano servire in aiuto a quello che può fare l'Asl per dare una risposta veloce".

"Avevamo chiesto di destinare i fondi raccolti per l'acquisto di respiratori per il reparto di terapia intensiva e per l'acquisto di dispositivi di protezione personale da destinare al Pronto Soccorso e alla Rianimazione - ha continuato De Vincenzi - abbiamo già più volte sollecitato l'Asl in modo tale che si dia attuazione a tutto questo, che vengano appunto spesi immediatamente i soldi.

Anche perché, dalle informazioni che abbiamo avuto, le donazioni versate come bonifici bancari sono molto più immediate rispetto a quelle sulla piattaforma digitale per le quali ci vuole invece qualche giorno. Abbiamo chiesto di fare l'impossibile per concretizzare ciò, soprattutto per dare attuazione a quello che la gente ha inteso fare versando questi soldi con tanta magnanimità".

"So che sono già arrivati dei respiratori, credo che la cosa stia andando avanti - ha infine concluso il sindaco pietrese - probabilmente c'è anche un problema di reperimento di questi materiali, ma l'Asl deve darsi da fare per riuscire a mettere gli operatori della sanità in condizione di poter dare una risposta importante dal punto di vista della loro protezione personale. Non possiamo fare a meno del fatto che queste persone debbano lavorare in sicurezza: il lavorare in sicurezza loro significa dare anche una risposta di sicurezza ai cittadini".