Sicurezza ad Albenga, dalla Prefettura: "Problemi non mancano, ma le Forze di Polizia sono in grado di fronteggiarli"

Presieduta dal Prefetto, nella mattinata odierna si è tenuta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in modalità di videoconferenza, a cui hanno preso parte il Questore, i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e il Sindaco di Albenga.

L’incontro, richiesto dal sindaco Tomatis, è stato dedicato alla disamina della situazione della sicurezza pubblica nel territorio di quel comune, sulla quale il Sindaco medesimo aveva fatto pervenire al Prefetto una nota in cui segnalava la preoccupazione dell’Amministrazione comunale e della società civile per gli episodi di criminalità diffusa verificatisi in città nei giorni precedenti.

Partendo dai dati oggettivi, il Comitato ha rilevato che la situazione della sicurezza pubblica è sotto controllo. I problemi non mancano, ma le Forze di Polizia, nel loro insieme, sono ampiamente in grado di fronteggiarli.

Vi è stato un drastico calo dei reati riguardante tanto il periodo antecedente l’emergenza da coronavirus quanto la fase attuale (ad es. nel periodo ottobre 2019-marzo 2020 si è verificata una sola rapina rispetto alle sedici rapine del periodo ottobre 2018-marzo 2019; più in generale la delittuosità è diminuita del 19 per cento).

Sui temi dell’ordine e sicurezza pubblica ad Albenga vi è una periodica interlocuzione tra il Sindaco e il Prefetto e, inoltre, una costante attenzione da parte delle Forze di polizia e della Polizia locale, che assicurano, da tempo, in aggiunta ai consistenti servizi quotidiani, servizi straordinari di controllo e vigilanza del territorio disciplinati all’occorrenza con ordinanze del Questore.

Il Prefetto ha dato atto dello straordinario sforzo profuso dalle Forze di polizia e dalla Polizia locale ad Albenga e ha assicurato al Sindaco Tomatis che, anche in una prospettiva di riduzione della percezione di insicurezza dei cittadini, i servizi investigativi e di controllo del territorio volti al contrasto e prevenzione della criminalità diffusa proseguiranno nei giorni e mesi a venire con rinnovata intensità, anche con l’ausilio di contingenti esterni di rinforzo in affiancamento alle Forze di polizia territoriali.