Finale Ligure, aumentano gli aiuti alle famiglie. Frascherelli: "Con i risparmi della spesa del personale aiuteremo i più colpiti dall’emergenza Covid-19"

Dopo le proroghe delle tasse/imposte comunali e le riduzioni sulle stesse allo studio della Maggioranza e dei suoi uffici, ecco un’idea che potrà essere subito operativa a vantaggio delle Famiglie finalesi in difficoltà.

“La Maggioranza ha sottoposto alla Giunta ed agli uffici preposti una proposta legata ai risparmi di spesa del personale derivanti dalle ferie obbligate e dal lavoro da casa in Smart-work - commenta il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli - questi risparmi li useremo attraverso la nostra Protezione Civile e i volontari del Terzo Settore (Consulta del Volontariato) per dare maggior supporto ai nostri concittadini in difficoltà. Oltre ai 61 MILA euro derivante dall’ultimo DPCM e dall’ordinanza 658 del 29/03/20 avremo anche queste ulteriori risorse che domani quantificheremo e gestiremo con l’ottimo ausilio di settore Sociale e Settore Protezione Civile, in questi giorni più attivi che mai. Si tratta di aiuti alimentari con buoni spesa e acquisto di generi di prima necessità. Stiamo valutando i criteri per poter individuare i beneficiari di tali iniziative, in coerenza con le linee guida del Governo e di ANCI (Associazione nazionale comuni italiani), e saremo pronti immediatamente e concreti subito tra la nostra gente. Il Comune è presente e non lascerà nessuno solo”.