Pallanuoto: Il difensore biancorosso Lorenzo Bianco si è laureato in Ingegneria energetica. Le congratulazioni della Rari Nantes Savona

Il difensore biancorosso Lorenzo Bianco si è laureato in Ingegneria energetica alla facoltà di Ingegneria nella sede distaccata dell'Univeristà di Genova a Savona.

Lorenzo ha discusso una tesi sperimentale in lingua inglese via web perchè in tempo di Coronavirus anche le lauree si svolgono attraverso la rete.

A Lorenzo vanno le congratulazioni del presidente, Maurizio Maricone, del vice presidente e direttore sportivo, Giuseppe Gervasio, dell'allenatore Alberto Angelini e di tutta la Rari Nantes Savona. E naturalmente congratulazioni anche dalla redazione di Savonanews e di tutto il Gruppo Editoriale More News.