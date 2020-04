Covid-19 a Dego, l'amministrazione Siri si complimenta con la cittadinanza e i dipendenti comunali: "Comportamento esemplare"

Emergenza sanitaria legata al Coronavirus: il sindaco di Dego Franco Siri e tutta l'amministrazione si complimenta con la cittadinanza e i dipendenti comunali per il comportamento tenuto fino ad ora.

"In questo momento di estrema difficoltà per la nostra patria e per il nostro paese - spiegano in una nota - vogliamo ringraziare la cittadinanza per il comportamento che sta tenendo e tutti i dipendenti comunali, ognuno con le proprie competenze, che nonostante questo periodo alquanto complicato, stanno svolgendo in maniera impeccabile le loro mansioni".

"Solo con la forza del gruppo si può andare lontano, superando anche i momenti di grande difficoltà" concludono dall'amministrazione Siri.