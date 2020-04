Stella, pronta l'ordinanza che obbliga di utilizzare la mascherina per gli spostamenti nel territorio

Un'ordinanza che obbliga l'utilizzo di mascherine e foulard ai cittadini di Stella per gli spostamenti sul territorio.

Questa la decisione del sindaco Marina Lombardi che firmerà nella giornata di lunedì il provvedimento per disciplinare i suoi residenti oltre ad obbligare ad utilizzare i guanti nei supermercati.

L'amministrazione ha inoltre inviato un ordine per l’acquisto di 1500 mascherine per tutte le famiglie di Stella.

"Visto l’impegno economico e la difficoltà da parte di privati a procurarsele, abbiamo optato per un prodotto di qualità superiore, non monouso /usa e getta. Daremo precise informazione in merito alla distribuzione che avverrà al più presto la prossima settimana, tenendo conto dei tempi di consegna dell’azienda" spiega la prima cittadina.

Intanto è pronto per essere pubblicato il bando per la modalità di erogazione dei buoni alimentari e il modulo per effettuare la domanda, al comune di Stella sono stati stanziati 16mila e 667 euro.

"Partiremo con la distribuzione dalla prossima settimana - prosegue il sindaco - inizieranno mercoledì i servizi sociali e venerdì inizieremo a fornire i primi buoni. Intanto abbiamo iniziato a consegnare a mano a tutti i negozianti di Stelle le indicazioni".

Da lunedì dopo i problemi riscontrati questa settimana la posta di San Giovanni sarà riaperta.