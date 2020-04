Smart working, digitalizzazione, comunicazione, mascherine e camici: Liguria Digitale al servizio dei cittadini nell'emergenza Coronavirus

Liguria Digitale sempre più a servizio dei cittadini durante l'emergenza Coronavirus: la società informatica in house di Regione Liguria ha implementato e reso più rapido il suo lavoro di digitalizzazione e potenziamento delle connessioni in un momento in cui lo smart working e i contatti per via telematica sono più che mai fondamentali e strategici.

“Durante questa emergenza senza precedenti, Regione Liguria non ha lavorato solo sul tema sanitario, che è e rimane la priorità, ma si è impegnata affinché anche le altre attività, collaterali ma pur sempre importanti per la quotidianità, fossero garantite in totale sicurezza – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – In questo Liguria Digitale ha fornito un supporto determinante in tutta una serie di azioni: innanzitutto come centrale di acquisto per conto di Regione Liguria di oltre 6 milioni di Dispositivi di protezione individuale (mascherine, camici), oltre che per garantire il funzionamento e lo sviluppo di una serie di attività e iniziative diventante importantissime nella gestione di questa emergenza come la scuola a distanza, la dematerializzazione delle ricette via mail/sms/WhatsAapp, il numero verde per informazioni sul Coronavirus, la gestione di big data analytics per analisi dei flussi e degli spostamenti (in partnership con TIM), il progetto chiama nonni per le RSA e anche lo studio di app per la geolocalizzazione dei contagi”.