Come scegliere gli pneumatici estivi?

Con l’arrivo della stagione estiva ed il conseguente aumento delle temperature la scelta di quale pneumatico adottare è molto importante.

Quali sono le caratteristiche che uno penumatico estivo deve avere?

La scelta deve essere fatta innanzitutto con la doverosa attenzione proprio per la propria incolumità e quella degli eventuali passeggeri. In primis devono essere della misura giusta. La misura sarà indicata direttamente dal produttore e riportata sul libretto di circolazione dell’automobile. Questo elemento deve essere osservato in quanto l’inosservanza condurrà l’automobilista a delle sanzioni amministrative di entità importante.

Gli pneumatici devono essere omologati, sulla spalla dovrà essere riportata la sigla E di Europa seguita da un numero che indica il Paese europeo dove è stato omologato esempio per l’Italia sarà E3.

Altra caratteristica di fondamentale importanza è la capacità degli pneumatici di resistere all’aquaplaning. A questo riguardo da ricordare che c’è una classifica relativa alle prestazioni dello pneumatico, il livello più alto è A.

Anche l’aderenza al fondo stradale è un elemento importante, aderenza che deve essere ottimale sia sul bagnato che sull’asciutto affinché lo spazio di frenata sia il minimo possibile. Questo dato è indicato su di ogni pneumatico che si intende acquistare.

Acquistare gli pneumatici online è vantaggioso

In passato la soluzione adottata dalla maggior parte degli automobilisti era quella di recarsi dal proprio gommista di fiducia, al giorno di oggi e soprattutto con l’arrivo di internet e dell’e-commerce il modo di acquistare è cambiato. Molti sono i siti dove poter acquistare gli pneumatici online, tra questi pneuzilla.com è uno dei migliori, oltre a tantissime offerte di pneumatici estivi, invernali e 4 stagioni ci sono anche tutti gli accessori per l’automobile.

L’acquisto online ha dei vantaggi rilevanti:

Il risparmio, elemento inconfutabile, addirittura pari a quasi il 30% rispetto ai canali di vendita tradizionali, percentuale riferita ad un solo pneumatico.

La scelta, le scorte nei negozi online sono enormi e quasi infinite, ampia scelta degli pneumatici delle migliori marche presenti sul mercato

La disponibilità di una serie di gommisti convenzionati direttamente con il negozio online, si possono far consegnare gli pneumatici direttamente ad uno di questi che provvederà al loro montaggio.

I tempi di consegna, essa è garantita in tempi strettissimi, addirittura entro 24 ore si riesce ad avere il proprio ordine a casa.

Importante verificare sempre che il negozio online sia sicuro ed affidabile proprio per non avere brutte sorprese.