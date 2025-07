Sabato 19 luglio appuntamento con la rassegna "Sciü e zü pe Berzezzi"

Sabato 19 luglio, alle ore 20.00 "Sciü e zü pe Berzezzi" - Bergeggi nell'arte. Un percorso serale tra arte contemporanea, borgo e identità ligure a Bergeggi.

"Sciü e zü pe Berzezzi" è la rassegna culturale promossa ogni anno dall’Associazione Culturale L’Izua di Bergeggi, che propone passeggiate guidate alla scoperta del territorio, ogni volta con un tema diverso.

L’edizione 2025 è dedicata all’arte contemporanea e prevede una passeggiata in notturna tra le vie storiche del borgo con le Guide del Golfo, arricchita da una visita esclusiva alla mostra e all’atelier dell’artista Véronique Massenet.

Arte e territorio: Véronique Massenet

Véronique Massenet è un’artista francese che vive e lavora a Bergeggi. Formata all’École Camondo di Parigi in interior design, ha sviluppato una profonda passione per la scultura, utilizzando soprattutto il legno. Le sue opere esplorano la relazione tra gli elementi, rappresentando dinamiche di crescita, interazione e trasformazione. Ogni scultura racconta una “storia d’amore” tra i pezzi di legno, che si separano e si riorganizzano per creare nuove armonie.

Oltre alla scultura, Massenet sviluppa opere digitali che documentano il processo evolutivo delle sue creazioni in legno, utilizzando fotografie e manipolazioni digitali per rappresentare le fasi di crescita e interazione tra gli elementi. Queste immagini sono stampate su tela o carta d’arte con inchiostri pigmentati, creando pezzi unici certificati dall’artista.

Il suo atelier a Bergeggi è un luogo dove l’arte prende vita, offrendo un’esperienza immersiva nella sua visione creativa e nel legame profondo con la natura.

Cosa include l’esperienza

Passeggiata serale con guida tra i caruggi di Bergeggi; Visita alla mostra personale di Véronique Massenet presso la Biblioteca A. Cabiati di Bergeggi; Ingresso nell’atelier privato con la possibilità di chiaccherare con l’artista; Approfondimenti culturali su arte, territorio e storia locale; Esperienza culturale accessibile e coinvolgente. Aperitivo con l'artista!

Informazioni utili

Ritrovo: chiesa di San Martino a Bergeggi

ore 20.00

Percorso facile, adatto a tutti. Lunghezza: 4 km circa, dislivello 120 m

Prenotazione: via whatsapp al n. 344 4677670