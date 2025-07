Magliolo, dalle 19 riapre a senso unico alternato la Sp 490 tra le località Din e Canova verso il Melogno

Magliolo alle prese con i danni del maltempo dello scorso 13 luglio. Questa mattina doppio sopralluogo del consigliere regionale Angelo Vaccarezza: sulla Sp 490 e in via Isorella.

La strada provinciale lo scorso 13 luglio ha subito danni importanti che hanno obbligato la Provincia alla chiusura di un'arteria fondamentale di collegamento fra riviera ed entroterra attraverso il colle del Melogno.

"Gli interventi sono già partiti" ha spiegato Vaccarezza. Nel frattempo da Palazzo Nervi hanno fatto sapere che la strada riaprirà al transito veicolare, in modalità a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, dal km 29+000 (Loc. Din) al km 32+000 (Loc. Canova), a partire dalle 19 di questa sera.

I lavori in corso – e che riprenderanno nei prossimi giorni, in attesa delle analisi sulle terre – comprendono: il disgaggio del materiale instabile, la profilatura del versante a monte, l’esecuzione di opere di ingegneria naturalistica volte a ripristinare la stabilità e il riordino delle acque superficiali per garantirne il corretto deflusso. Per questi è previsto uno stanziamento di circa 250mila euro.

Le conseguenze delle forti precipitazioni di domenica scorsa nell'alta Val Maremola sono state molto serie anche in via Isorella, creando una situazione di grande pericolo con l'isolamento parziale della zona in cui vivono 15 persone e un totale di 10 abitazioni raggiungibili solo attraverso un percorso alternativo non proprio agevole: "Il sindaco Enrico Lanfranco e il vicesindaco Valerio Delmonte in tempi molto rapidi mi avevano messo a conoscenza dell'accaduto - ha sottolineato ancora Vaccarezza - oggi, insieme al Responsabile dell'ufficio tecnico Matteo Bruzzone abbiamo immaginato tutte le possibili strategie per risolvere nel più breve tempo possibile la situazione, agendo tempestivamente e in sicurezza".

"Spero, nelle prossime settimane, di poter dare ai cittadini di Magliolo e specialmente della frazione interessata, la migliore delle notizie - ha concluso il consigliere regionale - il reperimento dei fondi necessari alla riapertura della strada".