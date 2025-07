Scippo in via Battisti, il ladro è lo stesso arrestato per il furto di Piazza Pergolesi

L'autore dello scippo in Piazza Pergolesi è lo stesso del furto che si è verificato in via Cesare Battisti lo stesso giorno lo scorso 9 luglio.

La squadra mobile della polizia aveva individuato l’autore delle rapine e si tratta di un uomo di origine egiziana, irregolare sul territorio nazionale che era stato quindi sottoposto a fermo anche in virtù del pericolo di fuga.

Le generalità della donna scippata in pieno centro sono rimaste ignote non avendo presentato una denuncia. Per questo la squadra mobile ha lanciato un appello.

"Gli chiediamo di rivolgersi alla Questura per formalizzare la denuncia" spiegano dalla squadra mobile.

La donna era stata aggredita dal ladro, che le aveva rubato la collanina al collo e poi era scappato.

La vittima del furto era stata poi soccorsa da alcuni passanti.