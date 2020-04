Emergenza Coronavirus, Cengio: dal 1° aprile la distribuzione dei buoni per l’acquisto di generi alimentari

Per far fronte all’emergenza alimentare a seguito del virus Covid-19, il Governo ha stanziato per le famiglie in maggiore difficoltà economica la possibilità di ricevere un contributo economico da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari.

Il Comune di Cengio, beneficiario di un contributo pari ad € 20.775,12, inizierà la distribuzione dei buoni a partire da domani, mercoledì 01 aprile 2020, previa ricezione (e verifica di idoneità) del modulo debitamente compilato scaricabile dal sito web del Comune (clicca QUI per il link).

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, dando priorità a chi non ha altro sostegno pubblico (non è pertanto possibile richiedere il rilascio del buono se, ad esempio, si è già beneficiari del reddito di cittadinanza).

La domanda ed eventuali richieste di informazioni possono essere inviate tramite mail all’indirizzo amministrativo@comune.cengio.sv.it oppure tramite messaggio WhatsApp ai seguenti numeri, in orario di ufficio:

• 333 8543052 - Dott.ssa Luara Manfredi - assistente sociale - solo telefonate.

• 348 2474874 - Gianfranco Bosetti - vice sindaco - anche WhatsApp.

• 340 0023865 - Francesco Dotta- sindaco - anche WhatsApp.

Chi è impossibilitato a scaricare il modulo online e/o inviarlo nelle modalità sopra indicate, può recarsi in Comune solo ed esclusivamente dopo aver fissato un appuntamento con l’Assistente Sociale contattando il numero 019 554035 / interno 3 oppure 333 8543052.

L’Ufficio Servizi Sociali, dopo aver verificato il rispetto dei requisiti, provvederà a contattare il richiedente per concordare le modalità di ritiro del buono.