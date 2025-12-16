Annalisa a sorpresa a Carcare, il sindaco Mirri: "Ti vorremmo a cantare qui"

Arrivo (quasi) inatteso di Annalisa ieri sera a Carcare, suo paese natale in Valbormida. La cantante si è presentata al Teatro Santa Rosa per ritirare le Chiavi della città, riconoscimento che le era stato assegnato nella prima edizione dell'iniziativa nel 2023 ma mai consegnato per incompatibilità di agenda.

La cerimonia è stata organizzata dal Comune per premiare la famiglia Comparato, scelta quest'anno per il contributo all'operosità del territorio. Alcune voci sulla possibile presenza della cantante erano circolate nei giorni precedenti, ma erano state accolte con scetticismo.

Invece, in serata Annalisa è entrata nel piccolo teatro accompagnata dal padre Elvio. Si è seduta in prima fila insieme ad autorità, amici ed ex compagni di scuola.

Il sindaco Rodolfo Mirri ha colto l'occasione per una battuta: "Quando abbassi il compenso? Ti vorremmo a Carcare a cantare ma non ci arriviamo come budget". Da tempo infatti l'amministrazione cerca di organizzare un concerto con la sua concittadina, ma sinora l'ipotesi si è arenata per le cifre chieste dalla cantante, proibitive per Carcare, e probabilmente (nonostante sia la sua città natale) la popstar e la sua agenzia non sono disponibili a nessuno "sconto". Qualcuno poi ricorda anche l'impegno dei carcaresi e della sua fanbase originale per "spingere" i suoi esordi, per fare leva sull'effetto "gratitudine". Ma per ora sul concerto non c'è nessun accordo.

Annalisa ha rivolto un saluto ai bambini che si erano esibiti in coro, ricordando i propri esordi: "Ho iniziato anch'io a cantare in questo piccolo teatro da ragazzina, abito a duecento metri da qui".