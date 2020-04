Finale: anziana chiama i carabinieri per segnalare un furto, ma voleva solo parlare con qualcuno

Dopo la signora di qualche giorno fa che si è rivolta ai carabinieri per avere aiuto per comprare delle medicine, ieri una pattuglia dell'Arma della Stazione di Finale Ligure, ha risposto alla chiamata di un'anziana 85enne di Finalpia che denunciava di essere stata vittima di un furto nella sua abitazione.

I militari sono dunque intervenuti immediatamente a casa dell’anziana, vedova e pensionata che vive sola in un appartamento comprendendo subito che la donna si trovava in difficoltà non tanto per il presunto reato, quanto per la sua condizione di solitudine, aggravata dall'età e da un principio di Alzheimer, comunque seguito dai servizi sociali cittadini.

Ci si è resi conto che forse quella chiamata d’allarme era più una ricerca di compagnia piuttosto che per denunciare un reato vero e proprio ed è per questo che i militari si sono intrattenuti con la donna, pur sempre rispettando le norme di protezione vigenti, tenendole compagnia per un po’ e tranquillizzandola sulla natura dei rumori che aveva sentito, probabilmente provenienti da una abitazione vicina.