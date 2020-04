Il cordoglio delle Acli di Savona per la scomparsa di Salvatore Satta

Le Acli provinciali di Savona unitamente piangono la scomparsa di Salvatore Satta, che per anni ha ricoperto il ruolo di direttore del Patronato Acli di Savona per poi assumere importanti incarichi nazionali occupandosi della formazione dei futuri operatori dell’Ente.

"Per diverse generazioni di operatori ha rappresentato una guida preziosa ed un riferimento fondamentale testimoniato dalle innumerevoli manifestazioni di affetto e stima arrivate sui social e su tutti i canali di comunicazione - il ricordo delle Acli provinciali - Di lui ricordiamo l’umanità, l’intelligenza acuta unita ad una grande professionalità che non ha fatto mancare anche durante il lungo periodo di malattia. Le Acli di Savona, tutte le operatrici e operatori dei servizi, i promotori sociali e tutti i volontari abbracciano la famiglia in questo momento particolare per tutti".