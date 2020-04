Per l'ospedale San Martino di Genova donazioni, fundraising e persino dolci di pasticceria in omaggio

Ecco l'aggiornamento per la giornata di oggi, 2 aprile, da parte dell'ospedale San Martino di Genova. - Ad ora sono 39 i ricoverati in Malattie Infettive, 44 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 8 pazienti in sub intensiva, 28 al Padiglione 10, 80 al Padiglione 12, 29 al 5° piano della palazzina laboratori, 53 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 41 al Maragliano.

- E’ stata riconosciuta dalla struttura la raccolta fondi promossa tra gli specializzandi operativi presso il San Martino, diventate risorse preziose in questa emergenza. Anche il loro progetto #Specializzandipersanmartino rientra in #GenovaPerSanMartino19 e si basa su un fundraising su piattaforma Go Fund me.

- Il Consiglio Direttivo della sezione genovese dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra e Fondazione ha donato 10.000€ all’Ospedale, per il progetto #GenovaPerSanMartino.