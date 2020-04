Test sierologici, Viale: "Screening totale nelle RSA e negli hospice"

"Test sierologici: screening totale nelle RSA e negli hospice. L'iniziativa avviata da Alisa è unica nella sua costruzione e nel progetto che è stato portato avanti da un gruppo di esperti a livello nazionale a partire dal professor Icardi" commenta con un post su Facebook il vice presidente e assessore regionale con delega alla Sanità Sonia Viale.

"È frutto del lavoro di settimane partito da sperimentazione su nucleo di operatori sanitari di un ospedale, che poi ha avviato un percorso per individuare i laboratori privati con avviso pubblico e che è stata presentata in videoconferenza due giorni fa con oltre 220 direttori sanitari. Lo screening generalizzato verrà effettuato anche negli hospice accreditati e nelle strutture per malati di Aids. Sarà svolto attraverso l'individuazione nel campione ematico di anticorpi classe IGM e IGG. Si comincerà con l'invio dell'elenco completo da parte delle strutture del personale e degli ospiti in modo da avere la mappatura precisa del numero di test da eseguire; verrà fatto in seguito un calendario delle attività da svolgere ogni giorno in ogni struttura; le provette verranno consegnate al mattino e ritirate alla sera. I risultati inviati al direttore sanitario della struttura, al dipartimento di prevenzione dell'Asl di riferimento e ad Alisa, perché in base all'esito del test dovranno essere svolti accertamenti come il tampone".

"Vorrei smentire una notizia circolata oggi sui social che getta discredito sugli operatori sanitari: non corrisponde al vero che non si proceda allo screening su tutte le persone nelle case di riposo ma soltanto alle persone assenti dal lavoro per dieci giorni. Non so come sia nata questa notizia ma ha creato allarme e preoccupazione, e non è accettabile. La Liguria non è indietro rispetto alle altre regioni: il nostro sistema sanitario è sottoposto a dura prova, ma su tante soluzioni farà scuola, soprattutto su alcune indicazioni tardive e imprecise che arrivano dal Governo nazionale e che ci costringono a porre rimedio a grandi errori" conclude l'assessore Viale.