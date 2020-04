Buone notizie dal San Martino di Genova: dall'inizio dell'emergenza dimessi quasi il 50% dei pazienti

Va avanti senza tregua il lavoro svolto dall'ospedale San Martino di Genova, tra nuovi ricoveri ma anche nuove dimissioni di pazienti ormai guariti.

Ad ora sono 39 i ricoverati in Malattie Infettive (3 oggi i dimessi a domicilio), 42 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 8 pazienti in sub intensiva, 29 al Padiglione 10, 76 al Padiglione 12, 30 al 5° piano della palazzina laboratori, 52 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 76 al Maragliano.

Il professor Bassetti ha aggiornato stamattina il dato dei soggetti che, da inizio emergenza ad oggi, sono stati dimessi: 70 pazienti sui 146 ricoverati. Ricordiamo essere pazienti Covid negativi e pazienti Covid positivi clinicamente guariti con condizioni tali da permettere quarantena a domicilio/in struttura ad hoc del territorio.

La Direzione dell’Ospedale ha destinato stamani la donazione della famiglia Garrone Mondini, attraverso la holding San Quirico, per l’acquisto (in corso) di due strumenti che permetteranno di triplicare la capacità di eseguire e processare i tamponi Covid e di aumentare sensibilmente l’esecuzione dei processi di refertazione dei test sierologici sulla popolazione.

Proseguono senza sosta le donazioni di privati e aziende al Policlinico, attraverso il fundraising #GenovaPerSanMartino. I 5.000€ donati dal Veteran Car Club Ligure hanno permesso oggi di raggiungere i 3.175.004,58€.

La Direzione Sanitaria del San Martino segnala 7 decessi, anche per infezione da Covid-19:

Di un paziente nato a Isola del Cantone e residente a Genova di 89 anni, presso il Padiglione 12.

Di un paziente nato e residente a Genova di 91 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso.

Di una paziente nata in provincia di Pavia e residente a Uscio di 93 anni, presso il padiglione Maragliano.

Di un paziente nato in Libia ma residente a Genova di 81 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso.

Di una paziente nata e residente a Genova di 91 anni, presso il Padiglione 12.

Di un paziente nato a Genova e residente a Recco di 91, presso il Padiglione 10.

Di un paziente nato e residente a Genova di 87 anni, presso il Padiglione 12.