Coronavirus, A6 e A10 gratuita per tutti gli operatori sanitari: ecco i moduli per richiedere l'esenzione

Emergenza sanitaria da Covid-19. Misure a favore degli operatori sanitari. La Società Autostrada dei Fiori, sia sul Tronco Savona-Ventimiglia (confine di stato) che sul Tronco Torino Savona, ha adottato misure a sostegno del personale sanitario attualmente impegnato nel contrasto all’epidemia da Covid-19, al quale sarà concessa l’esenzione del pedaggio secondo le seguenti modalità operative:

1) Per gli utenti sprovvisti di apparato Telepass. Il personale sanitario dovrà inviare alla casella di posta elettronica pedaggio@autostradadeifiori.it il modello compilato di autocertificazione, previsto dalle recenti disposizioni governative (Allegato 1), corredato di idoneo documento di identità in corso di validità e della targa del veicolo. Il transito dovrà avvenire in pista automatica, l’utente dopo aver introdotto il biglietto nel lettore, dovrà richiedere intervento premendo l’apposito pulsante, dichiarandosi all’operatore della postazione di monitoraggio, come personale sanitario impegnato nel contrasto all’epidemia da Covid-19.

2) Per gli utenti dotati di apparato Telepass. Il personale sanitario dovrà inviare alla casella di posta elettronica pedaggio@autostradadeifiori.it il modello compilato di autocertificazione, previsto dalle recenti disposizioni governative (Allegato 2), con l’indicazione della tratta percorsa compreso il ritorno, al fine di escludere l’addebito in fattura dei relativi pedaggi.

L’invio della documentazione dovrà avvenire anticipatamente al transito oppure al massimo entro cinque giorni dal primo transito. Il periodo di validità di detta misura decorrerà a partire da venerdì 3 aprile fino al 13 aprile, termine stabilito dal recente DPCM che ha prorogato le misure adottate dal Governo per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19, fatte salve ulteriori proroghe governative.

Ecco i moduli:

1) Modulo di richiesta utenti sprovvisti di apparato Telepass;

2) Modulo di richiesta utenti dotati di Telepass.