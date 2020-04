"Protocollo Anti-Covid 19" per apertura stabilimenti balneari, i sindacati: "Decisione autonoma e non condivisa"

"Abbiamo letto con stupore e disappunto un comunicato stampa nel quale si presentava un “fantomatico Protocollo Anti-Covid 19” per le aperture degli stabilimenti balneari. Sib Confcommercio, Fiba Confesercenti e Cna Balneatori che congiuntamente rappresentano la quasi totalità degli stabilimenti balneari della Liguria - spiegano in una nota - si dissociano da quanto proposto sia nell’opportunità che nella tempistica di presentazione che nei contenuti".

"La loro è stata una decisione autonoma e non condivisa con i balneari della Liguria e pertanto non ci rappresenta! In questo momento le nostre famiglie e quelle dei nostri dipendenti stanno rispettando in pieno le direttive per l’isolamento previste negli ultimi Dpcm, nel rispetto della salute di tutti noi, dei nostri dipendenti, clienti e italiani tutti. Troviamo incongruo e prematuro parlare di regole e normative da osservare nelle attività e sulle spiagge per la prossima estate".

"Questo è il momento dell’unità che ci deve vedere tutti coesi con un unico scopo: debellare il Covid-19 Quando ci sarà concesso e solo allora, nel pieno rispetto della sicurezza, ricominceremo i lavori di allestimento degli stabilimenti balneari. Siamo pronti a collaborare con le Autorità sanitarie locali e Nazionali, per delineare quali saranno le regole da seguire nelle attività all’aperto (che oggi chiusi in casa tanto ci mancano!), ma solo quando questo sarà possibile ed opportuno".

"Coscienti della salubrità della nostra Liguria, di un ambiente marino meraviglioso, siamo certi di poter tornare quanto prima ad essere quella Riviera che tutto il mondo ci invidia. Un “abbraccio virtuale” a tutti coloro che soffrono, viva l’Italia!" concludono.