Borghetto, Marabello: "No all'arrivo dei vacanzieri 'cogl***avirus', posti di blocco con l'esercito ai caselli autostradali"

"Circolano insistenti voci di un probabile arrivo di turisti provenienti dalla Lombardia e dal Piemonte nella nostra bella Liguria per il fine settimana di Pasqua. Per evitare la diaspora di questi scellerati affetti a mio avviso da 'cogl***avirus', mi permetto si suggerire una semplice soluzioni: bloccare le barriere autostradali. Quelle di Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta con l'impiego, oltre che delle forze dell'ordine, anche dell'esercito italiano con pieni poteri di polizia". E' il commento di Fabrizio Marabello, funzionario di polizia locale di Borghetto Santo Spirito ed Ispettore Generale dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, già presidente dell'International Police Association, che consegna il suo messaggio ad un video.