Coronavirus, "Il Faggio": "Cerchiamo personale infermieristico ed assistenziale su Savona"

"La Cooperativa Sociale 'Il Faggio' - spiega in una nota - sta cercando con grande urgenza personale infermieristico ed assistenziale da impiegare su Savona. In queste ore, infatti, è sorto il bisogno urgente di implementare, con nuove assunzioni, il supporto ai colleghi che lavorano presso le strutture per anziani gestite dalla Cooperativa sul territorio savonese".

"Con questo secondo appello pubblico, chiediamo la disponibilità di personale che possa aiutarci a garantire la continuità dei servizi essenziali per gli ospiti delle strutture residenziali - concludono da "Il Faggio" - Chiunque possa dare la propria disponibilità è pregato di contattarci al più presto alla mail s.zampetti@ilfaggiocoop.it o al numero 3939591647".