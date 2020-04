Scuola, ministro Azzolina: "Due scenari per la maturità"

" Gli scenari sono due per gli esami di stato: una ipotesi nel caso in cui si tornasse in classe entro il 18 maggio è di un esame di maturità con una commissione tutta interna con il presidente esterno e ci sarà la prova nazionale di italiano, la seconda prova sarà preparata dalla commissione interna ".

"Per l'esame di terza media se non si rientra a scuola dovranno presentare un elaborato preparato insieme agli insegnanti durante il periodo di didattica online e saranno scrutinati nello scrutinio finale" continua Lucia Azzolina.

Se invece non si tornasse a scuola, il Ministro ha inoltre chiarito che gli esami saranno con un'unica prova orale e "gli studenti saranno tutti ammessi, ma non promossi".

Per la didattica a distanza ci sarà uno stop per le vacanze di Pasqua. Da giovedì 9 a martedì 14 aprile, infatti come da calendario scolastico, per gli studenti di tutta Italia non verranno effettuate le lezioni online.