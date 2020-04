Coronavirus, ordinanza firmata dal presidente Toti: stop alle 15 per le attività aperte di domenica e nei festivi

Il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti ha firmato un’ordinanza che impone la chiusura dei punti vendita entro le ore 15, di domenica e nei giorni festivi, del 13 e del 25 aprile. La misura è stata adottata a fronte del fatto che in quesi giorni, presso le medie e grandi strutture di vendita sono stati notati assembramenti di persone.



Quindi, nell’ottica di contrastare il diffondersi del contagio da Cornavirus, l’amministrazione regionale ha optato per imporre un orario di chiusura per tutti quei negozi di generi di prima necessità che non hanno applicato la chiusura volontaria alla domenica. Attraverso il nuovo provvedimento firmato dal presidente Toti da un lato si garantisce ai cittadini la possibilità di effettuare la spesa e dall’altro si tutelano anche i dipendenti di queste attività costretti ad un carico di lavoro e a delle condizioni capaci di creare criticità.