 / Attualità

Attualità | 10 marzo 2026, 10:12

Varazze, levriero smarrito a Cantalupo: ricerca in corso

Sul posto i volontari dell’associazione Acchiappalevrieri

Varazze, levriero smarrito a Cantalupo: ricerca in corso

Sono in corso, a Cantalupo, frazione di Varazze, le ricerche di Sirio, un levriero di razza galgo smarrito nei giorni scorsi.

Sirio non conosce bene l’area ed è molto spaventato, per questo motivo si raccomanda di non tentare di catturarlo e di non rincorrerlo, per evitare che possa allontanarsi ulteriormente.

Alle ricerche stanno partecipando anche i volontari dell’associazione Acchiappalevrieri, specializzata nella ricerca e nel recupero di levrieri smarriti in tutta Italia. Per individuare il cane vengono utilizzati diversi strumenti, tra cui droni termici.

Chiunque avesse segnalazioni o avvistamenti è invitato a comunicarli tempestivamente ai volontari impegnati nelle ricerche.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium