Varazze, levriero smarrito a Cantalupo: ricerca in corso

Sono in corso, a Cantalupo, frazione di Varazze, le ricerche di Sirio, un levriero di razza galgo smarrito nei giorni scorsi.
Sirio non conosce bene l’area ed è molto spaventato, per questo motivo si raccomanda di non tentare di catturarlo e di non rincorrerlo, per evitare che possa allontanarsi ulteriormente.
Alle ricerche stanno partecipando anche i volontari dell’associazione Acchiappalevrieri, specializzata nella ricerca e nel recupero di levrieri smarriti in tutta Italia. Per individuare il cane vengono utilizzati diversi strumenti, tra cui droni termici.
Chiunque avesse segnalazioni o avvistamenti è invitato a comunicarli tempestivamente ai volontari impegnati nelle ricerche.